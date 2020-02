Inter, De Vrij: "Derby grandioso. Per lo scudetto sfida dura con la Juve"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lunga intervista post derby al magazine olandese AD Sportwereld per Stefan De Vrij. Il difensore dell'Inter ha raccontato le emozioni del derby, la lotta scudetto e il suo rapporto con la Nazionale. Eccone un estratto:

Sul gol del 3-2 nel derby: "È stata la seconda volta che segno nel derby. Evidentemente il Milan mi porta bene. Ricorderò per sempre questo gol. È stato un momento importante per me in una gara decisiva per noi. Quando mi sono reso conto che la palla era entrata ho provato una bellissima sensazione".

Le emozioni del derby: "È stata una serata magnifica, con un'atmosfera incredibile allo stadio. Recuperare il 2-0 del primo tempo è stato un traguardo grandioso".

Il duello con Zlatan Ibrahimovic: "Era la prima volta che ci giocavo contro. La sua carriera parla per lui. Domenica a segnato e fatto un assist: sapevamo che sarebbe stato un avversario difficile da fermare. Ho grande rispetto per lui".

La lotta scudetto: "Sarà una battaglia dura, intensa. Abbiamo una differenza reti migliore rispetto alla Juventus ma alla fine conteranno gli scontri diretti e noi il primo lo abbiamo perso. Contro la Lazio domenica prossima avremo un'altra grande sfida da affrontare, una di quelle che da calciatore vorresti sempre giocare. Sappiamo quali sono le nostre qualità, la squadra è forte. Se riesci a recuperare una gara come quella contro il Milan vuol dire che la squadra c'è. Ma dovremo continuare a dimostrarlo, settimana dopo settimana. In più domani abbiamo anche la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, un altro obiettivo a cui teniamo molto".

La Nazionale: "Devo solo continuare sulla strada attuale. Rimanendo sempre positivo. Rispetto al Mondiale del 2014, quando arrivammo terzi, mi sento un difensore migliore"