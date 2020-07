Inter, De Vrij: "Siamo molto delusi. Andiamo avanti, anche se fa molto male"

vedi letture

Ai microfoni di Inter TV, Stefan de Vrij, difensore nerazzurro, ha analizzato la sconfitta contro il Bologna a San Siro: "Oggi ci è mancato tanto. Siamo andati in vantaggio, poi anche in 11 contro 10, e non siamo comunque riusciti a vincere. Siamo molto delusi. Adesso non abbiamo altra scelta se non quella di andare avanti. Ormai è andata, fa molto male, ma l'unica strada è quella di proseguire e pensare alla prossima partita. Il 3-4-1-2? Ora giochiamo con un trequartista, qualcosa cambia, riusciamo anche a creare occasioni".