© foto di Federico Gaetano

In casa Inter è difficile che un eventuale addio di Ivan Perisic possa sbloccare da subito l’affare legato a Nicolò Barella. La Gazzetta dello Sport scrive che il centrocampista del Cagliari resta un obiettivo da tenere a mente in ottica giugno: il club sardo chiede 50 milioni di euro, valutazione che non rientra nei parametri nerazzurri poiché disposti ad arrivare a quota 35 milioni attraverso una cospicua dose di bonus. Oppure inserire diversi giovani così da calare le pretese di Giulini. Per Barella è, dunque, un discorso futuribile.