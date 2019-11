© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta fcinternews, il poco spazio che Antonio Conte ha riservato a Federico Dimarco potrebbe portare il terzino a prendere in considerazione l'idea di lasciare l'Inter a gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbero Brescia e Bologna, che hanno già preso informazioni sul giocatore e lo prenderebbero volentieri in prestito. I nerazzurri, però, vorrebbero trasformarlo in una pedina di scambio per arrivare a due obiettivi: Musso e Kulusevski.