© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si teme uno stop non indifferente per Marcelo Brozovic, costretto ad uscire dal campo dopo venti nella sfida giocata ieri a San Siro tra Inter e Atalanta: la prima diagnosi parlava di distrazione muscolare ai flessori della coscia destra ma gli accertamenti di domattina chiariranno meglio il quadro. Lo rivela Sky, specificando che il croato salterà sicuramente la trasferta di Frosinone e potrebbe essere a forte rischio anche per il big match in ottica Champions contro la Roma.