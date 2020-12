Inter, domani incontro Conte-Marotta-Ausilio: il primo obiettivo è lo scambio Eriksen-Paredes

Appuntamento nei prossimi giorni tra Inter e Paris Saint Germain per l'eventuale scambio di prestiti tra Christian Eriksen e Leandro Paredes. Conte, che domani incontrerà Marotta e Ausilio ad Appiano Gentile, vuole avere a disposizione il prima possibile l'argentino, in modo da poterlo sfuttare in tempi brevi, considerando anche il fatto che potrebbe impiegarlo in molti ruoli del centrocampo, vista la duttilità dell'ex Roma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.