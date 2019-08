Inter, dopo Ferragosto l'affondo per Biraghi. I dettagli dell'offerta ai viola

© foto di Giacomo Morini

L'Inter fa sul serio per Cristiano Biraghi. Come riporta FcInterNews.it, negli ultimi giorni sono continuati senza sosta i contatti tra Piero Ausilio e l'agente del laterale della Fiorentina, Mario Giuffredi. I nerazzurri hanno già pronta una bozza di offerta con un prestito oneroso da 2-3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 12-13. Primi segnali esplorativi per un'operazione che può entrare nel vivo dopo Ferragosto. E i viola, dal canto loro, restano sempre interessati a Borja Valero e Politano.