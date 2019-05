© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko è pronto a lasciare la Roma per l'Inter. A fare il punto, il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola: col centravanti bosniaco è già stato raggiunto un accordo triennale con ingaggio da più di quattro milioni di euro netti a stagione, ma c'è da trovare un accordo col club giallorosso, aspetto che in questo momento non è così scontato: la Roma spera in un'asta internazionale, visto che Dzeko interessa anche a PSG e Fenerbahce.

Colidio nell'affare? La valutazione della Roma è di 20 milioni di euro, la prima offerta dell'Inter per il cartellino sarà di circa la metà. Per sbloccare la trattativa, possibile l'inserimento nell'affare dell'argentino Colidio. Nessuna possibilità, invece, che venga coinvolto il portiere Radu.