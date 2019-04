Inter e le big europee su Pépé. L'agente: "Tante trattative, nessuna scelta"

Inter, Chelsea, PSG e Bayern Monaco. Tante e diverse le squadre che stanno seguendo da vicino la crescita di Nicolas Pépé, talento del Lille che in stagione ha segnato 20 gol e fornito 14 assist ai compagni. Il suo agente Samir Khiat, ai microfoni dell'emittente transalpina RTL, ha così parlato del futuro: "Siamo in discussione con diversi club, ma ancora non abbiamo preso nessuna decisione. Ad oggi non c'è un club favorito e lo stesso Nicolas non ha un campionato che preferisce rispetto ad un altro".