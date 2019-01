Uno degli obiettivi in comune tra Inter e Napoli è un 18enne del Boca Juniors, Agustin Almendra, talento sudamericano e doti fisiche importanti che lo hanno portato in prima squadra nonostante la giovanissima età. Giuntoli ha provato a muoversi in anticipo, ma l’Inter ha un alleato importante, Nicolas Burdisso, ex difensore nerazzurro e oggi ds degli Xeneizes. Lo spettro di giocatori che Marotta e Ausilio stanno valutando - comunque - presenta anche altri elementi: alcuni a parametro zero (come Herrera per la mediana e Godin), altri per il colpo principale dell’estate. Lo riporta il QS-Sport.