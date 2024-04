Inter e Napoli su Mario Hermoso: i suoi numeri a confronto con i difensori della Serie A

"In questo momento siamo lontani da un rinnovo con l'Atletico Madrid". Così Inaki Espizua, agente di Mario Hermoso, ha aperto a un futuro lontano dall'Atlético Madrid per il difensore centrale spagnolo. Aggiungendo poi, quanto al nostro campionato: "Il Napoli è un grande club, lo scorso anno ha vinto lo scudetto e ha una storia importante. Per rispetto di tutti non voglio parlare di club singoli, ma sicuramente la Serie A può essere una destinazione prestigiosa, anche l'Inter è un grandissimo club".

Ma quali sarebbero i numeri di Hermoso in Serie A? Partendo dal presupposto che tutti i dati vanno analizzati nel rispettivo contesto - sia di club che di campionato - abbiamo provato a confrontare, grazie ai dati di Comparisonator, le statistiche che riguardano il classe '95 con quelle dei calciatori che in Italia ricoprono lo stesso ruolo.

Produzione offensiva e partecipazione alla manovra. Un tema che sarebbe centrale soprattutto agli ordini di Inzaghi. Hermoso è fermo a zero gol in questo campionato - ne ha segnati invece due tra Champions e Supercoppa - ma si farebbe apprezzare per altre statistiche. Lo spagnolo sarebbe, per esempio, al decimo posto per partecipazioni nelle azioni con gol (0,6 in media a partita) in una top ten per la cronaca dominata dagli interisti (podio Bastoni-Darmian-Acerbi, Pavard settimo). Sarebbe invece sesto per il numero di assist che portano al tiro (0,36 in media a partita, il primo in A è il solito Bastoni con 0,57) e addirittura quarto per dribbling riusciti (0,64 in media ogni 90 minuti, il primo è Ferreira dell'Udinese a 0,8) e ottavo per occasioni da gol create (0,52 a partita, primo Vaszquez del Genoa a 0,88). Meno positivo il ventunesimo piazzamento per passaggi riusciti (48,92 a gara in media, il primo in A è Lucumi a quota 63,35 appena prima di Rrahmani secondo a 63,17) ma Hermoso sarebbe sesto per passaggi lunghi riusciti (4,46 in media a partita, primo Martinez Quarta a 6,32) e addirittura secondo per passaggi riusciti nella trequarti (6,51 in media, meglio solo l'argentino della Fiorentina a 7,31) nonché per passaggi nella metà campo avversaria (21,53 in media, meglio solo Bastoni a 24,08).

Fase difensiva e duelli. Meno positivi alcuni parametri chiave legati alle azioni puramente difensive. Hermoso sarebbe infatti 55esimo per intercetti (4,22.a partita) e recuperi palla (9,56 a partita) nonché 72esimo per azioni difensive riuscite (64 per cento) e sarebbe uno dei peggio in assoluto, 69esimo, per palle perse nella propria metà campo (4,42 a partita in media). È un difensore, in compenso, difficile da saltare: pur subendo una media di 3,13 dribbling a partita (solo cinque difensori in A sono affrontati più spesso), ne vince 1,57, circa la metà (e sarebbe settimo in A per questa statistica). Non proprio dominante sulle palle alte: solo 45esimo per duelli aerei vinti (1,93 in media a partita, di cui 1,08 in fase difensiva) con una percentuale del 51 per cento che ne farebbe il ventisettesimo difensore della Serie A in questo fondamentale.