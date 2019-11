Inter, è partita la corsa al vice Handanovic: sfida tra Radu e Musso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' partita la corsa al vice Samir Handanovic per l'Inter del futuro. Tuttosport oggi in edicola spiega che i nomi sono due. Quello di Ionut Radu, in prestito al Genoa e per il quale i nerazzurri hanno sfruttato la recompra l'ultima estate è il primo. Poi Juan Musso, venticinquenne argentino che all'Udinese ha dimostrato di valere una big. La società friulana lo valuta almeno 20 milioni di euro, l'Inter potrebbe mettere contropartite sul piatto per abbassare il prezzo.