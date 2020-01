© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen all'Inter, è fatta. Come riporta Sky Sport, nell'accordo trovato col Tottenham per il centrocampista danese è prevista anche un'amichevole tra i due club, l'incasso della quale andrà proprio nelle casse degli Spurs. Mister Conte aspetta il suo nuovo rinforzo, atteso in Italia già nelle prossime ore.