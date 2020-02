vedi letture

Inter, Eriksen dopo il gol: "Speriamo sia il primo di una lunga serie"

Primo gol in nerazzurro per Christian Eriksen, che ha sbloccato la gara col Ludogorets, vinta poi 2-0 dai nerazzurri. Il danese affida al suo profilo Instagram tutta la sua gioia dopo la vittoria in Europa League: "Speriamo sia il primo di tanti gol. Buon primo risltato, ancora un'altra partita per andare avanti".