Christian Eriksen approda in Serie A e troverà buona compagnia. Il nuovo acquisto dell'Inter sarà infatti l'ottavo danese di questo campionato: gli fanno compagnia Skov Olsen (Bologna), Lerager, Ankersen e Schone (Genoa), Kjaer (Milan), Cornelius (Parma) e Stryger Larsen (Udinese). Per quanto riguarda la storia del suo nuovo club, Eriksen sarà il quarto danese a vestire la maglia dell'Inter: il primo fu Harald Nielsen, attaccante classe '41 che fece benissimo al Bologna ma giocò in nerazzurro soltanto otto partite nella stagione 1967/1968. Poi nel 2003/2004 arrivò Thomas Helveg, anche lui protagonista di un'avventura abbastanza dimenticabile. E infine ecco Patrick Olsen, arrivato per le giovanili ma con una presenza tra i "grandi", in Coppa Italia 2013/2014. A Eriksen il compito di cambiare il rapporto tra la Beneamata e la Danimarca.