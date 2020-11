Inter, Eriksen è il vero fallimento di Conte: ora è un intruso indesiderato

Christian Eriksen è il vero fallimento della gestione Conte. Il calciatore danese, entrato nel mondo Inter dalla porta principale per 22 milioni di euro nonostante fosse in scadenza a giugno, è diventato rapidamente un indesiderato intruso. Finché non cambierà squadra, con ogni probabilità resterà a guardare il campo dalla panchina. Non male per uno che era finito nel mirino di tutte le squadre più importanti d'Europa. Conte non rischia il posto, ma è chiaro che anche la gestione di questo giocatore, è normale che alimenti le nostalgie dei tifosi interisti, anche per Spalletti ancora sotto contratto con i nerazzurri. A riportarlo è Il Giornale.