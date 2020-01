© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sorpresa dall'Inghilterra: con Christian Eriksen sempre più vicino all'addio al Tottenham, destinazione Inter, gli Spurs stanno cercando un erede. Per l'Express, il nome nuovo sarebbe quello di Hakan Calhanoglu. Fuori dai piani del Milan, sarebbe pronta un'offerta per provare a chiudere per l'ex giocatore del Bayer Leverkusen. Aksam, media turco, spiega che i 20 milioni chiesti dal Milan sarebbero considerati un possibile punto di incontro tra le società.