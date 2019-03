Inter, Esposito: "È andata male, però l'esordio è bellissima sensazione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche Sebastiano Esposito parla a InterTV dopo il ko interno contro l'Eintracht Francoforte. "Il mio esordio è un sogno realizzato, ma la squadra ha perso e mi spiace molto per questo risultato - dice l'attaccante classe 2002 -. Ringrazio il mister, lo staff e tutta la società per l'occasione. Speriamo di avere altre occasioni in futuro. Abbiamo tutte le potenzialità per vincere le partite, ci è mancata anche un po' di fortuna e ora dovremo continuare a lottare per i nostri obiettivi in campionato. In campo non pensi a nulla se non alla partita, a cercare di far accadere qualcosa. Oggi è andata male, l'esordio però resta una bellissima sensazione. Lavorerò ancora per raggiungere traguardi importanti. Mi vengono ancora i brividi a pensare al fatto di aver esordito con questa maglia", riporta Fcinternews.it.