Inter, Esposito verso il prestito al Crotone. Sarebbe la piazza ideale per crescere

vedi letture

Nuova pista per l'attaccante dell'Inter Sebastiano Esposito, che oggi ha apposto la firma sul rinnovo quinquennale con i nerazzurri. Per lui ingaggio da seicentomila euro all'anno, rivela la redazione di Sky. Il classe 2002, nonostante le tantissime richieste da squadre come Torino, Fiorentina e non solo, sarebbe diretto verso il prestito al Crotone. L'Inter avrebbe fatti scelto la piazza calabrese per le maggiori possibilità di titolarità del gioiellino prodotto dal vivaio.