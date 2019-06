© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Fioccano i nomi in uscita in casa Inter. Non rientra nel progetto nerazzurro Borja Valero che sta trattando il ritorno alla Fiorentina, spiega Tuttosport: affare che si può fare sui 2,5 milioni circa, anche se manca l'intesa sullo stipendio. Dalbert è in partenza così come Joao Mario ma per entrambi mancano proposte concrete. Infine Matias Vecino: è confermato ma per 25 milioni potrebbe dare il suo addio alla Milano nerazzurra.