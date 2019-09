Inter, Gagliardini: "Conte ha fiducia in noi. Dobbiamo ripagarla"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini ha parlato ai microfoni di InterTV: "Sono contento per la prestazione contro l'Udinese, per come sono entrato e, soprattutto, per la vittoria. La mia posizione? Non è questione di moduli: mi piace inserirmi e creare qualche occasione. Ho avuto qualche opportunità: non è andata come speravo, ma l'importante era vincere. Siamo in 25, tutti avranno la possibilità di giocare. Il mister ha piena fiducia in noi e sta a noi ripagarla quando veniamo chiamati in causa. Per noi è un obbligo".