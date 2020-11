Inter, Gagliardini e Radu non si sono allenati: sospetta positività al Covid-19

Roberto Gagliardini e Ionut Radu quest'oggi non si sono allenati ad Appiano Gentile in vista della sfida di domani contro l'Atalanta. Per entrambi una sospetta positività al Covid-19 e, di conseguenza, tutti e due necessiteranno di un ulteriore tampone che capire a sapere se saranno o meno a disposizione per il match di domani.