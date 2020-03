Inter-Getafe rinviata. Il dg Villaverde: "Possibile si recuperi con gara unica e in campo neutro"

L'ottavo di finale tra Inter e Getafe rinviato quest'oggi dall'UEFA, al pari di Siviglia-Roma, potrebbe essere recuperato attraverso una gara secca in campo neutro. Ad annunciarlo il direttore generale del club, Clemente Villaverde, che quest'oggi ha annunciato il rinvio del match che sarebbe dovuto andare in scena domani a San Siro: "Abbiamo ricevuto un comunicato dalla UEFA che ci ha informato che la partita di domani contro l'Inter non si giocherà. Ringraziamo la UEFA per l'appoggio ricevuto data la situazione di emergenza attuale e accettiamo ovviamente le decisioni future rispetto alle quali siamo convinti saranno le migliori possibili. Giocatori e allenatore erano pronti per giocare, ma restano fuori dalle decisioni del club e così sarà sempre. Dobbiamo essere tutti coscienti della situazione e la risposta da parte degli organismi internazionali è stata per questo corretta. C'è la possibilità che il turno possa risolversi attraverso una gara secca e in un campo neutro. Tutte le parti in gioco sono state chiare, nonostante le mutevoli circostanze che si sono verificate negli ultimi giorni. Il club lotterà sempre per rimanere in tutte le competizioni, il più in alto possibile".