Inter, giallo Brozovic: ha ancora tracce di virus e attende il via libera UEFA per il B. M'Gladbach

Sembrava fuori dal tunnel del Covid-19 Marcelo Brozovic, invece vi ci è piombato nuovamente dopo che il suo tampone pre-partita aveva evidenziato ancora tracce di virus, facendo risultare il centrocampista croato "debolmente positivo". Una brutta notizia che ha avuto come naturale conseguenza l'assenza nel match di ieri col Sassuolo. Cosa succederà adesso? Lo spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

In Italia la normativa prevede che anche i calciatori già risultati positivi in passato debbano avere un tampone negativo, mentre per la UEFA chi è guarito - a patto che la guarigione sia certificata da una commissione medica di Nyon - è considerato fuori pericolo e non deve fare test continui. Se entro oggi arriverà il via libera della commissione UEFA, Brozo non farà un nuovo tampone e potrà giocare martedì in Champions League, altrimenti dovrà risultare negativo al test molecolare prima del Borussia Monchengladbach.