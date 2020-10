Inter, giro di tamponi senza nuovi positivi. Skriniar e Bastoni verso il forfait per il derby

Secondo quanto riportato da Sky Sport, non ci sono altre positività nel gruppo squadra dell'Inter che sta lavorando in questi giorni ad Appiano Gentile. Gli altri contagiati, nonostante la nuova norma relativa alla quarantena ridotta, difficilmente potranno tornare in campo per la partita contro il Milan, con Bastoni e Skriniar che sono già praticamente da considerare out per il derby.