Olivier Giroud è ad un passo dall'Inter. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, una volta ufficializzata la cessione di Politano al Napoli, il club nerazzurro chiuderà per l'attaccante francese del Chelsea. Improbabile un nuovo assalto a Llorente: l'ariete spagnolo infatti non è stato inserito nell’affare Politano perché ritenuto incedibile – o forse meglio dire non sostituibile vista la tempistica – dal club di Aurelio De Laurentiis.