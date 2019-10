Inter, Giroud chiede 2 anni e mezzo di contratto per lasciare il Chelsea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Fcinternews.it, a causa dell'infortunio di Alexis Sanchez che potrebbe restare fuori per 3-4 mesi, l'Inter tornerà sul mercato per trovare un'altra alternativa in avanti. Il nome che circola è Olivier Giroud, attaccante che al Chelsea trova spazio e che sta valutando delle offerte dalla MLS (New York FC e Vancouver Whitecaps) ma che prenderebbe in esame una proposta dall'Italia. Anche il Lione si è interessato anche se il cambio in panchina potrebbe modificare i piani dei francesi. L'attaccante francese, per lasciare Londra a gennaio, chiede un contratto di due anni e mezzo in linea con gli 8 milioni di euro a stagione che guadagna con i Blues.