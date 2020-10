Inter-Gladbach, rivedi il tecnico Rose: "Nerazzurri incredibili, si vede lo stile di Conte"

vedi letture

Di seguito un estratto della conferenza stampa di ieri di Marco Rose, tecnico del Borussia Monchengladbach che affronterà questa sera l'Inter per la prima giornata della fase a gironi di Champions League: "Ho studiato dei materiali video dell'Inter e ho chiesto di avere le azioni migliori. Il video analista tattico mi ha detto: 'Questa è l'Inter'. Sappiamo come affrontarla, è una squadra incredibile. Ha una qualità individuale molto alta con uno stile chiaro che riflette quello voluto da Conte. Hanno poi un giocatore come Romelu Lukaku sul quale è costruito il loro gioco. Difendono bene e hanno un reparto offensivo molto forte. Ci aspetta un compito molto difficile".