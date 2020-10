live Borussia M'Gladbach, Rose: "Inter nell'elite d'Europa. Un piacere affrontarla"

18.30 - Il Borussia di Mönchengladbach è il primo avversario dell'Inter in Champions League. A breve il tecnico dei tedeschi, Marco Rose, presenterà la sfida dalla sala stampa dello stadio San Siro. Segui la conferenza stampa LIVE su TuttoMercatoWeb.com

18.35 - Iniziata la conferenza stampa di Marco Rose

Che partita si aspetta domani contro l'Inter? - "Quando abbiamo saputo che avremmo affrontato loro, ho chiesto del materiale alla nostra divisione specializzata. Guardando i video è stato spontaneo chiedere...'perché mi avete mandato materiale dove esprimono solo cose positive?' La risposta è stata: 'no, questa è l'Inter, sempre'. Perciò abbiamo capito che squadra ci troveremo di fronte, con un grande allenatore che sa far fare ai suoi giocatori ciò che vuole. Sarà un piacere affrontarli"

Che girone sarà per voi? - "Partiamo tutte alla pari, conosciamo la qualità dei nostri rivali, sono tutti esperti a livello internazionale. Noi cercheremo di far valere le nostre chance in ogni match"

Lazaro vi ha rivelato qualcosa sull'Inter? - "Beh da noi è solo in prestito. Ne abbiamo parlato, ci ha confermato i punti di forza di squadra e di società del nostro avversario. Si parla molto di Lukaku e Lautaro, ma penso anche a Brozovic che macina chilometri e corre come pochi, Barella che ha grande qualità, Vidal e Hakimi che ci conoscono avendo giocato in Bundesliga. L'Inter ha davvero una grande rosa"

Quale sarà il vostro programma in avvicinamento alla gara? - "Abbiamo già fatto la rifinitura, i ragazzi sognano la vittoria, domani faremo le ultime discussioni tecniche, sfrutteremo le nostre occasioni per fare una grande partita"

Contro il Leverkusen avete visto l'Inter in azione: crede sia cambiata dall'ultimo match in Europa contro l'altra formazione tedesca? - "Penso che il sistema di gioco sia rimasto invariato. Difesa a tre, due ali alte, due interni che alternano le fasi, il play che diventa trequartista. Penso che questi siano meccanismi da grande allenatore qual è Antonio Conte. L'Inter è nell'elite del calcio europeo"

18.50 - Terminata la conferenza stampa di Marco Rose