Inter, Godin-Cagliari in via di definizione. E spunta lo Zenit San Pietroburgo su Vecino

vedi letture

Mercato in uscita in fermento per l’Inter. In attesa di Arturo Vidal, il club nerazzurro cerca di sfoltire la rosa. Fra gli elementi in partenza c’è Diego Godin. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’operazione per portare il difensore a Cagliari è in via di definizione. Sempre sul quotidiano sportivo si legge anche di un possibile interessamento dello Zenit San Pietroburgo su Matias Vecino ma i costi frenerebbero la dirigenza russa.