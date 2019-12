Inter, Godin: "Contro il Barça sarà decisiva l'energia di San Siro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Diego Godin, difensore dell'inter, ha commentato così ai microfoni di InterTV lo 0-0 ottenuto contro la Roma: "Abbiamo tentato di vincere, dal primo all'ultimo minuto, come sempre. Abbiamo affrontato un'ottima squadra e questo va detto: oggi non si poteva vincere, ma abbiamo pareggiato. Le sensazioni sono buone: stiamo migliorando come squadra, questo è importante. Ci prendiamo questo buon punto: l'anno è lungo, siamo ancora primi. Non subire gol è stata un'ottima cosa: purtroppo non abbiamo segnato, ma l'anno è lunghissimo e dobbiamo continuare a lavorare così. La gara contro il Barcellona? Dobbiamo recuperare: è da un mese che giochiamo tante gare molto importanti. Dovremo restare molto concentrati e preparare la sfida nella maniera giusta: bisognerà limitare il Barcellona, squadra dalle molte qualità, e poi tentare di fare il nostro per vincere. Dovremo spingere per 90', in uno stadio storico come San Siro che sarà pieno, come sempre. In serate del genere, bisogna assorbire l'energia e giocare per soddisfare il pubblico".