Inter, Godin detta la linea: "Dobbiamo pensare di poter vincere l'Europa League"

Diego Godin, difensore dell'Inter ha parlato a Inter TV dopo il pareggio ottenuto in casa contro la Fiorentina: "Una partita dominata, meritavamo di vincere. Dispiace, ma ora testa al Genoa e alle altre partite che mancano. Dobbiamo continuare così, lavorando forte con l'obiettivo di vincerle tutte e arrivare il più in alto possibile. Ormai lo scudetto è difficilissimo, lo sappiamo, ma vogliamo chiudere il campionato nel miglior modo possibile e poi pensare all'Europa League. Per competere ad alti livelli e costruire mentalità vincente dobbiamo pensare di poter vincere l'Europa League. Io conosco la strada per arrivare a trionfare in questo trofeo e so che poi vincere ti porta a vincere. Ma ora dobbiamo pensare gara dopo gara, arrivando alla coppa con buone sensazioni".