Diego Godin non ha rinnovato il suo contratto con l'Atletico Madrid e l'Inter pare molto avanti nella trattativa per regalare il colosso della difesa dei Colchoneros a Luciano Spalletti. Secondo Marca, però, non è ancora stato trovato l'accordo e il calciatore è libero di negoziano con qualsiasi club. In scadenza a fine stagione, sull'uruguaiano ci sono certamente i fari dell'Inter in prima fila, anche perché il prolungamento con l'Atléti sembra molto complicato.