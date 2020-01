"Non siamo riusciti a vincere ma abbiamo ottenuto un punto importante in una partita difficile, chiudiamo così un girone di andata molto positivo". Parole e pensiero di Diego Godin, in campo ieri sera a San Siro nell'1-1 fra Inter e Atalanta. "Dobbiamo continuare a lavorare per i prossimi impegni! Forza Inter", ha scritto su Instagram il centrale uruguiano.