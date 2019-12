Inter, Godin: "Servirà una prestazione come quella del Camp Nou"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla viglia del match decisivo per le sorti dell'Inter in Champions League contro il Barcellona, Diego Godin, difensore dei nerazzurri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport: "La vittoria è il minimo, è chiaro che dipende da noi tentare di vincere la partita. È quello che abbiamo in mente. Sarà una partita difficile contro un Barcellona che, a prescindere da chi gioca o non gioca, rimane sempre il miglior Barcellona. Sappiamo che sarà una partita molto complicata, bisognerà dare il 110% per vincere però quando hai un solo risultato in mente non pensi ad altro. Speriamo di ottenere il risultato che ci serve. Il Barcellona sarà preparato ad affrontarci sapendo come giochiamo. Hanno una qualità individuale che può creare problemi e gol in qualsiasi momento. E’ chiaro che noi abbiamo bisogno di una partita perfetta. Servono coraggio e personalità come abbiamo fatto al Camp Nou, ma per novanta minuti, non per 45', 50', 60' o 70'. Loro hanno una grande qualità di squadra e individuale, quindi cercheremo di fare una partita completa come al Camp Nou ma per 90 minuti".

Se mi aspettavo di arrivare in un'Inter così forte? "Prima di tutto sapevo in quale club stavo arrivando, il progetto e la programmazione che c’erano dietro. Sui buoni risultati ovviamente ci speravamo tutti, sono venuto qui per questo, per aiutare la squadra a crescere e rimanere tra i migliori club d’Europa. Siamo sulla buona strada. In campionato stiamo andando bene con tutte le difficoltà che ci sono state, tanti uomini indisponibili come ha detto anche il mister. In Champions League abbiamo la speranza di qualificarsi sapendo che un match del genere, sia che si vinca o che si perda, non può che aiutare a crescere".