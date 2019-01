Inter, Gravillon torna a casa: in estate lascerà il Pescara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' cresciuto nell'Inter prima di approdare al Benevento prima e al Pescara poi. A giugno Andrew Gravillon dovrebbe tornare in maglia nerazzurra, come scrive il Corriere dello Sport. Ieri c'è stato un incontro tra Daniele Sebastiani e la dirigenza meneghina per il difensore classe '98: il club interista vorrebbe riportarlo alla base dopo essersi liberati del cartellino e ha una corsia preferenziale rispetto agli altri club interessati. L'accordo è sulla base economica di 10 milioni di euro con bonus.