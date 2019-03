Inter, Handanovic: "Mancate qualità e personalità. Testa a domenica"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samir Handanovic ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il k.o. casalingo dell'Inter contro l'Eintracht, costato ai nerazzurri l'eliminazione dall'Europa League: "Ci sono mancate tante cose, il gol all'inizio ha un po' compromesso tutto quello che si pensava di fare, siamo mancati in qualità e personalità. Chi gioca per l'Inter ha sempre pressione o se la crea da sola, giochiamo a calcio, è la cosa più bella, non voglio pensare a questo. La partita ormai è andata, bisogna pensare alla prossima. Abbiamo giocato meno bene, dobbiamo dimenticare questa partita e andare avanti a testa alta. C'è da dire che siamo in emergenza, eravamo in pochi e quelli che giocavano avevano pochi minuti nelle gambe. Quando giochi contro un avversario che la mette sulla corsa non è facile, tanti hanno fatto uno sforzo e va bene come atteggiamento, ma bisogna comunque far vedere qualcosa in più. Ci lasciavano spazi, è il loro modo di giocare, ci è mancata brillantezza mentale e fisica, si poteva fare. Magari bastava un gol per cambiare, è andata così e bisogna pensare a domenica. La squadra a un certo punto si è disunita, nemmeno loro hanno fatto granché, ripartivano sui nostri errori. È normale quando ti scomponi che si creino spazi".