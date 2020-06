Inter, Handanovic rinnoverà a fine stagione: titolare per almeno un altro anno

Il futuro di Samir Handanovic potrebbe essere a tinte nerazzurre per altre due stagioni. Perché, come riporta Tuttosport, alla fine della stagione il portiere incontrerà l’Inter per rinnovare il contratto fino al 30 giugno 2022. Almeno per un'altra annata dovrebbe essere il titolare, con Radu come secondo a guardargli le spalle.