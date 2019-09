Inter, Handanovic: "Vittoria meritata ma la nostra strada è lunga"

© foto di ALBERTO LINGRIA

Dopo il derby vinto per 2-0 contro il Milan, il capitano dell'Inter Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Non mi offendo se domani vedo 'senza voto' sui giornali: sono stati bravi i miei compagni - riporta Fcinternews.it -. Abbiamo fatto un'ottima partita, la vittoria è stata meritata. Se sono un punto di riferimento per i miei compagni? Sì, è possibile: io devo essere un esempio. Sono qui da tanti anni, devo prendermi la responsabilità di far capire cos'è l'Inter ai nuovi arrivati. Il nuovo modulo? Abbiamo due punte che possono tenere la palla, per cui c'è una soluzione in più, che corrisponde al lancio lungo. L'avversario, quindi, non sa se restare compatto dietro oppure venire ad esporsi. Per il resto, noi dobbiamo cercare di ripartire impostando da dietro. Il pari contro lo Slavia Praga? Sapevo che sarebbe stato difficile: loro erano alla decima di campionato, noi alla terza. Ma questo non è per cercare alibi. Diciamo che per la nostra crescita è stata una partita utile, anche se il risultato non lo è stato. La gara di martedì è servita per la vittoria di oggi. La nostra strada è ancora lunga".