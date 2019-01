Inter, Herrera in stand-by: Marotta-Ausilio valutano più piste

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hector Herrera è uno dei calciatori nel mirino dell'Inter. Il Corriere dello Sport scrive che l'agente del centrocampista messicano - in scadenza a giugno col Porto - è atteso in Italia, mentre il club nerazzurro vuole valutare con calma come rinforzare la mediana. Marotta, Ausilio e Gardini cercano un paio di rinforzi a centrocampo e vogliono sceglierli dopo aver fatto tutte le valutazioni del caso e soprattutto analizzando a fondo le occasioni, non solo a parametro zero come Herrera.