© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà la settimana delle plusvalenze per l'Inter, spiega Tuttosport. Per bilanciare il mercato in entrata e anche per far cassa: servono 45 milioni di euro per chiudere l'esercizio 2018-2019. In prima fila c'è Vanheusden, 20 milioni dallo Standard Liegi che prenderà anche in prestito Emmers. Poi Gavioli e Rizzo, 8,5 milioni in arrivo dal Genoa, più Vergani e Gravillon, dentro all'affare Sensi col Sassuolo. Gli altri sono Merola (Pescara o Bologna) e Adorante, Dimarco che può finire al Cagliari e anche Colidio e Karamoh.