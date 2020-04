Inter, i giocatori all'estero rientreranno entro lunedì: poi 14 giorni di isolamento

I sette giocatori dell'Inter in giro per il mondo sono stati richiamati dal club e dovranno rientrare tutti entro lunedì prossimo, giorno che il lockdown potrebbe essere allentato e dunque possibile primo step per il ritorno ad allenarsi. Godin, Handanovic, Young, Lukaku, Eriksen, Moses e Brozovic dovranno effettuare voli privati per tornare a Milano e per questo ci vorranno dei tempi tecnici ben precisi, ma l'agenda non è certa perché qualcuno potrebbe essersi organizzato per tempo e già in giornata potrebbe essere atteso in Italia. Dal rientro, dovranno restare 14 giorni in isolamento e solo dopo potranno eventualmente riprendere ad allenarsi con gli altri. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.