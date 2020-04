Inter, i prossimi rinnovi - Candreva trasformato: presto il prolungamento fino al 2022

Comincia il secondo anno di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter. Due mesi dopo, fine ottobre del 2018, Antonio Candreva - che l’anno prima comunque era stato essenziale propiziando nientemeno che 8 reti stagionali - gioca 4 gare ufficiali da titolare su 12. Nondimeno c’è anche lui nella lista dei sei giocatori (Brozovic, Dalbert, Gagliardini, Miranda e Vecino gli altri) ai quali il club decide di rinnovare il contratto. Nel caso dell’ex Lazio, il legame con i nerazzurri avrà nuova scadenza nel 2021 e nuovo stipendio di 3 milioni di euro netti. L’impiego del tecnico toscano però non cambia, anzi. Antonio è tagliato fuori da Politano che come ala offensiva convince di più. Ci pensa Conte a ribaltare lo scenario: Politano può partire, Candreva diventa cruciale. Intoccabile. Anzi, uno dei primi su cui puntare per il nuovo corso dell’ex allenatore del Chelsea. La risposta è: 4 gol e 6 assist in 26 presenze, di cui 22 da titolare. Alle porte di marzo. Prova che la qualità non basta se a questa manca la fiducia e la giusta collocazione. E ora che il profilo è tornato ad essere decisamente top level, la dirigenza interista sta portando avanti le bozze per un ulteriore rinnovo del contratto fino al 2022. Un anno in più, più o meno alle stesse cifre, anche perché l’età (33) comincia a non essere più verdissima. Ma quanto corre ancora, Antonio Candreva.