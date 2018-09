Inter, Icardi e Lautaro insieme in campo? Spalletti dice no

Risultato finale: Inter-Cagliari 2-0 (12' Lautaro Martinez, 89' Politano).

Mauro Icardi è rimasto a guardare i compagni dell’Inter contro il Cagliari. Nessun caso legato all’ex Sampdoria, semplice turnover perché Luciano Spalletti deve pensare anche alla Champions League. In gol, però, nella serata di San Siro è andato Lautaro Martinez. Connazionale di Maurito e alla prima gioia nerazzurra. La domanda nasce quasi spontanea: è possibile vedere l’Inter, nel futuro prossimo, in campo con Icardi e Martinez? No, almeno secondo le idee del tecnico ex Roma.

“Due giocatori come Lautaro e Icardi per il momento la squadra non se li può permettere. Lautaro ha forza nell'andare all'impatto con il pallone, è un giocatore forte. Ma poi ci sono gli equilibri. Stasera ha fatto una partita eccezionale, era fondamentale fare questo risultato con 5-6 giocatori che avevano giocato poco”, le parole di Spalletti in conferenza stampa che mette fine alla discussione prima che possa entrare nel vivo. Icardi o Lautaro, Spalletti - per ora - ha così deciso per la sua Inter.