© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa di sviluppi sul fronte Lukaku e Dzeko, ad Appiano aspetta di essere reintegrato nel gruppo Mauro Icardi, fuori dalla vigilia della prima amichevole con il Lugano: è lui il tappo del mercato centravanti. L’Inter vuole incassare dalla sua vendita almeno 60 milioni di euro, come ribadito dal presidente Zhang a Nanchino. Juve, Napoli, Roma: per lui sono queste le destinazioni ancora in ballo - scrive La Gazzetta dello Sport - ma è difficile una soluzione rapida.