L'Inter è pronta a bloccare Duvan Zapata. A riferirlo è SportMediaset che spiega come i buoni uffici con l'Atalanta possano aiutare la società di Zhang a concludere l'affare: il colombiano è a Bergamo in prestito biennale con diritto di riscatto, per un'operazione totale da 26 milioni di euro. Zapata sarebbe visto come possibile alter ego di Icardi, oppure come sostituto qualora non riesca a trovare l'accordo per il prolungamento. A Bergamo potrebbe andare Lautaro Martinez come parziale contropartita.