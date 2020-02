"A fichar" titola in prima pagina Mundo Deportivo in riferimento a Lautaro Martinez, obiettivo principale per l'estate. "Il club riserva il '9' per Lautaro, grande obiettivo estivo e adesso cerca un profilo versatile" scrive il quotidiano catalano stamattina. Il Barcellona dovrà infatti cercare già un sostituto di Ousmane Dembélé, operato ieri in Finlandia: i tempi di recupero del francese sono stimati in sei mesi, cosa che gli farà perdere gli Europei. Il regolamento in Spagna prevede che un club possa avere una deroga sul mercato in caso di gravi infortuni