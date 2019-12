© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro per il mercato di gennaio. Come scrive Il Corriere dello Sport Antonio Conte vorrebbe Marcos Alonso, perché lo spagnolo conosce benissimo il suo calcio e la serie A. Il problema però è di natura economica, visto che i Blues chiedono circa 35 milioni per l'ex Fiorentina. Il club nerazzurro potrebbe fare un investimento anticipato, ma chiede un prestito con diritto di riscatto a cifre decisamente inferiori. L'alternativa porta in Italia, al Parma, con l'Inter pronta a farsi sotto per Matteo Darmian, che dopo l’esperienza allo United, è da tempo vicino ai nerazzurri. Sembrava destinato a raggiungere la Pinetina nell’estate 2020, ma la necessità di un rinforzo immediato a sinistra, abbinata con i buoni rapporti che ci sono con il Parma, potrebbero favorire la fumata bianca già a gennaio. I ducali, però, fanno muro e, con la salvezza da conquistare a dispetto di una classifica discreta non hanno intenzione di cedere subito il terzino.