Inter, il club non cambia i piani su Nainggolan: niente prestito e rilancio in nerazzurro

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter non ha intenzione di cambiare le proprie valutazioni di mercato a proposito del futuro di Radja Nainggolan. Il giocatore belga, che alla ripresa potrebbe partire da titolare visti i problemi a centrocampo nella rosa di Conte, sogna ancora di tornare al Cagliari, ma i nerazzurri non lo lasceranno partire in prestito e dunque dovrà cercare di rilanciarsi alla Pinetina per evitare il rischio di restare ai margini fino al termine della stagione.