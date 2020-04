Inter, il ct del Cile su Sanchez: "Può dare ancora tanto e fare la differenza"

Il commissario tecnico del Cile, Reinaldo Rueda, ha parlato a Sport di Alexis Sanchez e delle sue difficoltà all'Inter: "È stato un anno traumatico per lui, molto tortuoso. Già a partire dall'addio all'Arsenal, al suo primo anno al Manchester United. Dopo la Copa America in Brasile ha avuto sfortuna infortunatosi in un'amichevole contro la Colombia. Un prestito che si è quasi compromesso e quando stava ritornando è arrivata la pandemia. Non resta che sperare che tutto passi rapidamente perché è un gran professionista, ha una gran cultura dell'allenamento e innalza il livello di qualsiasi club. Ha ancora molto da dare ai massimi livelli".